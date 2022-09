Atividade Aconchego ao Lar: “quando existe vontade e qualidade tudo à nossa volta pode ser feito”

A atividade “Aconchego ao Lar” teve como objetivo ajudar uma família carenciada com a realização de alguns arranjos na sua habitação, proporcionando assim melhores condições de conforto e habitabilidade. O espírito de iniciativa, a aprendizagem não formal, a cidadania europeia ativa e o empreendedorismo social foram alguns dos princípios presentes no desenrolar desta ação, valores e prioridades promovidas pela União Europeia.

A atividade “Voluntariado no Alvão” visou a preservação, limpeza e visita a locais da área protegida do Parque Natural do Alvão, resultando na construção de um herbário. Foram ainda realizadas algumas visitas ao Centro de Ciência de Vila Real, infraestrutura que procura despertar o interesse pelas ciências naturais, promover o espírito científico e criativo, incentivando o espírito de cidadania face ao mundo natural que nos rodeia. Visitou- se ainda o centro Interpretativo do Parque Natural do Alvão (ICNF) onde foi possível conhecer a biodiversidade das espécies da fauna e da flora que habitam na área protegida.

O Vice-Presidente e Vereador da Juventude Alexandre Favaios salientou o empenho notável de todos os jovens que participaram neste projeto, demonstrando capacidades inerentes aos valores Europeus (atividades e iniciativas inclusivas e responsáveis) e que vão ao encontro dos objetivos do Corpo Europeu de Solidariedade. Com esta candidatura provou-se que quando existe vontade e qualidade tudo à nossa volta pode ser feito. O autarca agradeceu ainda o contributo de todos os parceiros envolvidos: Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, divisão da Ação Social, Saúde e Igualdade e divisão do Ambiente do Município de Vila Real, e da junta de freguesia de Vila Marim.

O projeto terminou com a realização de uma exposição que regista todas as atividades realizadas e a apresentação de um vídeo expositivo, com fotografias e partilhas dos jovens participantes, patentes na Câmara Municipal.

Ao longo dos últimos 8 anos, a Câmara Municipal de Vila Real alavancou e reforçou o apoio a novos desafios e iniciativas a favor dos jovens, dando continuidade ao trabalho educativo e comunitário na área juvenil, envolvendo atividades sociais e de voluntariado. Recorde-se que o Município é Multiplicador Eurodesk, desde 2019, e viu recentemente aprovada a candidatura ao selo de Qualidade para projetos CES, que lhe permite aceder às oportunidades de financiamento do Corpo Europeu de Solidariedade.

GC CM Vila Real