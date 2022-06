Atividade física para todos aos fins de semana em Vila Real

O Município de Vila Real, com o apoio de várias Academias, Ginásios, Clubes e Associações do concelho, volta a proporcionar a toda a população vila-realense um programa de atividade física agora designado de FINS-DE-SEMANA ATIVOS. Os Fins-de-Semana Ativos têm como objetivo a promoção da aquisição de hábitos de vida saudáveis, sociabilização e de recreação e lazer através da prática de atividades físicas, desportivas e de fitness, aos fins-de-semana de junho, julho, agosto e setembro.

Mais do que oferecer uma atividade física, pretende-se transformar diversos espaços da cidade, nomeadamente, o Parque Corgo, o Jardim da Carreira, entre outros, em espaços transdisciplinares, onde cada cidadão, semana após semana, possa praticar variados desportos.

De destacar este ano a Comemoração do Dia Internacional do YOGA, já no dia 19 de junho, uma caminhada, hidroginástica na piscina descoberta durante todo o mês de agosto, entre outras atividades para todos, destacando o programa dirigido às crianças.As atividades culminarão no fim-de-semana de 23 a 25 de setembro, com a realização da Mostra de Desporto, na Praça do Município, da Gala de Desporto, nos claustros do Ex. Governo Civil, e ainda uma mega aula de Zumba e a corrida/caminhada Nightrun Vila Real.

O Município, consciente da importância da atividade física, continua a investir na realização de eventos desportivos que levem os vila-realenses a praticarem desporto ou simplesmente a usufruírem de momentos de lazer nos diversos parques da cidade.