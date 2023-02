Atividades de Carnaval levaram utentes da ACAPO de Vila Real a Ovar

Este ano, a Delegação de Vila Real da Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal (ACAPO) celebrou o Carnaval de forma muito especial. A convite da Câmara Municipal de Ovar, participou numa atividade destinada a pessoas com deficiência visual, uma “Visita guiada à Aldeia do Carnaval” e uma “Oficina de Percussão”, que se realizou no passado dia 15 fevereiro.

Desta forma, os nove participantes, incluindo elementos da direção e colaboradoras, tiveram a oportunidade de conhecer as características e tradições da época carnavalesca, na cidade de Ovar, assim como explorar todos os preparativos das Escolas de Samba e Grupos de Carnaval para os desfiles.

A Oficina de Percussão permitiu, aos utentes, experienciarem os ritmos do samba, assim como os instrumentos envolvidos na sua criação. De referir que, para realizar a deslocação a Ovar, a ACAPO de Vila Real contou com o apoio da Junta de Freguesia de Mouçós, que cedeu uma viatura elétrica ligeira de cinco lugares.