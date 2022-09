ATL de Verão da Misericórdia de Lamego encerra com festa-convívio

O Centro de Apoio Educativo da Misericórdia de Lamego promoveu uma festa de encerramento das suas atividades de verão. O convívio foi bastante animado e juntou, para além das crianças, os pais e os encarregados de educação, bem como os colaboradores da instituição que ao longo das últimas semanas ajudaram a tornar este verão inesquecível para os mais pequenos. Na Quinta do Poço, esta grande “família” aplaudiu a projeção do filme que recordou os momentos mais felizes.



As atividades de verão foram desenvolvidas a pensar especificamente nos mais novos. Caracterizaram-se pela aposta na promoção de atividades sensoriais ao ar livre e de novas experiências diferenciadoras, não faltando as habituais idas às piscinas, workshops de culinária e visitas a instituições do concelho.

Durante este ATL, a Santa Casa da Misericórdia de Lamego manteve cerca de 30 crianças divertidas, motivadas e, sobretudo, felizes, tornando esta estação inesquecível. O projeto regressa no próximo ano.

GC SCM Lamego