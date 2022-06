Atleta morre depois de sentir-se mal e ser assistida na Meia Maratona do Douro

Faleceu na passada quarta-feira, aos 29 anos, Cláudia Calçada, antiga jogadora de futebol da primeira divisão, que representou clubes como o Boavista, e o Vilaverdense. A atleta sentiu-se mal durante a Meia Maratona do Douro Vinhateiro, duranta a qual foi assistida, no passado domingo, tendo acabado por falecer no hospital de Vila Real. Cláudia Calçada sofreu uma paragem cardiorrespiratória, no decorrer da prova, realizada no Peso da Régua.

Em comunicado, a organização da prova disse estar “devastada”, lembrando que Cláudia era uma “força da natureza”. A organização, a cargo de Paulo Costa, contou como tudo aconteceu. “A Cláudia corria a sua primeira meia maratona, ao lado do seu namorado e de um grande amigo. Estavam felizes e corriam juntos quando ao KM14 se sentiu mal. Parou, sentou-se e entrou em Paragem Cardiorrespiratória. Socorrida de imediato pelo namorado, amigos e atletas que ali passavam, foi acionada a emergência médica da prova, a cargo da Cruz Vermelha Portuguesa, que imediatamente se deslocou para o local e, após manobras de reanimação e utilização do DAE, conseguiram reverter a situação e recuperar os batimentos cardíacos à Cláudia. Por indicação da Cruz Vermelha Portuguesa foi chamada a VMER do Centro Hospitalar de Vila Real para transição da atleta para este hospital, em total segurança. Já no Hospital a Cláudia estabilizou e na segunda-feira encontrava-se estável e com sinais positivos de recuperação. Infelizmente na terça piorou e na quarta-feira ao final do dia acabou por falecer”, pode ler-se na página de Facebook da prova.

A organização agradeceu, por fim, a todos os que contribuíram para socorrer e tentar salvar a Cláudia, nomeadamente aos corredores, entre os quais também médicos, à Cruz Vermelha Portuguesa, aos Bombeiros Voluntários do Peso da Régua, Armamar e Tabuaço e a todo o corpo médico do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real.