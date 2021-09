Atleta vila-realense Matilde Pereira vai jogar Liga Feminina de Basquetebol

A atleta vila-realense Matilde Pereira, que em Vila Real jogou pela Diogo Cão, vai jogar no Liga Feminina de Basquetebol.

Depois de sete anos na formação da ADCE Diogo Cão, passando pelo Centro de Alto Rendimento do Jamor nos últimos dois e representando a Seleção Nacional de Sub-16 no European Challenger, a atleta Matilde Pereira vai integrar esta época a equipa sénior do CRC Quinta dos Lombos, que irá jogar na Liga Feminina de Basquetebol.

“É com muito orgulho que vemos a Matilde neste projeto tão ambicioso. A Diogo Cão deseja as maiores felicidades à Matilde Pereira”, escreveu a coletividade nas redes sociais.