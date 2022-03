Atletas de Boccia Sénior trazem bons resultados para o Concelho de Sabrosa

No passado dia 16 de março, os atletas de boccia sénior da Academia Sénior de Sabrosa e da Associação Cultural e Recreativa dos Termos de Roalde regressaram a casa do Campeonato Nacional de Boccia Sénior Individual – Zona Douro, com bons resultados.

O campeonato individual decorreu no Pavilhão Municipal de Anreade em Resende onde os atletas deixaram boas referências do Município de Sabrosa, neste que é um desporto que contribui para o bem-estar da população sénior do concelho.

Da Academia Sénior de Sabrosa, destaca-se a D. Amélia das Dores que conquistou o 2.º lugar do pódio da 1.ª Liga e o Sr. António Pinhão, da ACR Termos de Roalde, que garantiu o 1.º lugar da 2.ª Liga.

O Município de Sabrosa parabeniza todos os atletas e mostra o seu agrado pelas conquistas obtidas nesta competição.

