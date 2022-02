Atletas de Voleibol do Sport Clube de Vila Real apuram-se para o Nacional de Juvenis

O Sport Clube Vila Real (SCVR) depois de ter conseguido apurar a equipa de Infantis femininos, volta a ter uma equipa campeã regional de Juvenis femininos com apuramento para o nacional de Voleibol. Sagrando-se Campeã regional pela Associação de Voleibol de Trás-os-Montes. Com a liderança do professor e treinador Tiago Condenço, volta a fazer história no voleibol do SCVR, após vários anos de trabalho da Profª Teresa Paulo, Prof. Vicente João e treinador Alessi Esteves, na formação e desenvolvimento destas jovens atletas: Beatriz Almeida, Beatriz Quintas, Juliana Marialves, Inês Figueiredo, Mariana Almeida, Carolina Esteves, Rafaela Cabral, Maria Leonor Neto, Francisca Martins e Matilde Mota João, conseguiram este feito. Iniciam no próximo fim de semana uma nova etapa e uma nova fase, com imensa aprendizagem pela frente.

Esta equipa começou o seu trabalho em 2017 e de uma forma progressiva ao fim de 5 anos, tornou-se campeã regional, são muitas horas no pavilhão, muitas horas de treino e Educação. O Desporto ajuda na gestão do estudo e do foco destas atletas. Por isso, um crescimento sustentado, é o que a coordenação e os treinadores de Voleibol do SCVR pretendem na formação destas atletas.

Um agradecimento à direção do SCVR, na pessoa do Diretor Mário Silva, incansável, aos pais das atletas, sempre presentes e ao Município de Vila Real, pela ajuda que pode proporcionar a esta modalidade.

Com estes dois feitos, o Voleibol do SCVR quer dedicar estas vitórias e este apuramento ao Sr. Eduardo Ferreira, que foi escrevendo a história da formação de Voleibol do SCVR. Que muito fez por esta modalidade, e boas recordações do Voleibol da cidade e das gentes de Vila Real se mantém nas nossas memórias. O SCVR, refere a importância do município de Vila Real na ajuda que esta modalidade precisa. O Desporto é mais do que futebol, o Voleibol tem proporcionado um aumento exponencial de prática de Desporto, por um elevado número de atletas femininas na região de Trás-os-Montes.