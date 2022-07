Atletas do GCVR com prestação positiva no regional da Associação do Minho

O Ginásio Clube Vila Real (GCVR) marcou presença no Campeonato Regional de Infantis, Juvenis e Absolutos da Associação de Natação do Minho, competição realizada em Ponte da Barca entre 7 e 9 de julho. Da parte do GCVR competiram cinco atletas Juvenis: Herman Kovalchuk, Eduardo Yakubenko, Gonçalo Ferreira, Rodrigo Silva e Rafael Fialho.

Os atletas do GCVR participaram nas provas de 100 Livres e 4×100 Livres, tendo uma prestação positiva. Na prova de 100 Livres, a registar: Eduardo Yakubenko com o 3º tempo (57.57); Herman Kovalchuk com o 4º tempo (57.81); Rodrigo Silva com o 6º tempo e novo recorde pessoal (59.43); Gonçalo Ferreira com o 7º tempo (1.00.01); Rafael Fialho com o 8º tempo (1.00.25). Nos 4×100 Livres registaram o 4º tempo com 3.52.77.

Os Juvenis do GCVR apontam agora ao Campeonato Nacional de Juvenis a realizar no Jamor entre 27 e 30 de julho, a última prova nacional da presente época.