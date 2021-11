Natação: atletas do GCVR conquistam cinco mínimos no Regional de Juvenis em Barcelos

O Ginásio Clube Vila Real esteve representado por 12 atletas Infantis e Juvenis no Campeonato Regional de Juvenis, competição realizada em Barcelos e onde participaram 132 atletas em representação de 10 clubes. Da parte do GCVR participaram: Beatriz Igrejas, Maria Braz, Maria Mesquita, Maria Poeta, Leonor Silva, Duarte Pinto, Miguel Carvalho, Miguel Encarnação, Tiago Fernandes (Infantis); Eduardo Yakubenko, Gonçalo Ferreira, Rodrigo Silva (Juvenis).

Com o principal objetivo de conquistar mínimos para os Torneios Zonais de Infantis e Juvenis, os atletas do GCVR registaram 26 recordes pessoais e cinco mínimos para o Torneio Zonal de Infantis. Maria Poeta (atleta Infantil B ) conquistou três mínimos zonais, começando nos 100 Livres com o tempo de 1.19.84, seguindo-se os 100 Costas com 1.27.94 e os 200 Estilos com 3.12.75. Igualmente em Infantis B, Miguel Carvalho conquistou mínimo nos 400 Livres ao registar o tempo de 5.39.26. Já em Infantis A, Miguel Encarnação alcançou mínimo zonal na prova de 100 Costas com o tempo de 1.17.03. De registar que Maria Braz, Leonor Silva e Tiago Fernandes já estão qualificados para o Torneio Zonal de Infantis.

Esta foi assim uma competição muito produtiva para os jovens nadadores do GCVR que puderam assim enfrentar níveis competitivos elevados que são fundamentais para a sua evolução, como aliás se verificou através dos vários recordes pessoais e dos mínimos alcançados.