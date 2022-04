No passado fim de semana, decorreu na cidade do Porto o evento AJP Tour Porto International PRO – GI & NO-GI, no qual o Ginásio Clube de Vila Real teve dois atletas da Focus Jiu-Jitsu.

Roberto Sardinha e Vladyslav Kovalchuk, faixa branca e faixa azul, respetivamente, tiveram uma grande prestação, sendo Vladyslav vice-campeão na categoria de faixa azul sem Kimono.

Roberto Sardinha perdeu a luta apenas com um ponto de diferença.