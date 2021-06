Atletismo: GCVR com bons resultados em jornada dupla

Na tarde do feriado de dia 10 de junho, quinta-feira, realizou-se em Vila Pouca de Aguiar, o Torneio Juvenil do Norte, que apenas permitia a participação de atletas dos escalões de Iniciados e Juvenis, sendo que, para efeitos de classificação, apenas era considerado um só escalão, por cada sexo – Juvenil. Essa particularidade obrigava a que alguns atletas, mais novos, tivessem que dar tudo para tentar obter marcas de referência e conseguir boas classificações/apuramentos.

Esta prova, organizada pela Associação de Atletismo de Vila Real (AAVR), contou mais uma vez com a participação dos atletas da Equipa de Atletismo do Ginásio Clube de Vila Real, no entanto e devido ao feriado, impediu a participação de mais atletas do clube. Neste encontro estiveram presentes equipas com muita tradição no Atletismo, na zona norte, tais como Sport Comércio e Salgueiros, LAVRA, Vitória Sport Clube, Sporting Clube de Braga, Boavista Futebol Clube, além dos clubes da AAVR. Foram três os atletas que participaram Bianca Ferreira – Iniciada, Carolina Neto – juvenil e o Flávio Félix – juvenil. A Bianca, mesmo mais jovem que a maioria das atletas, conseguiu ser a 19ª, em 37 participantes nos 100m e a 18ª em 39 participantes no salto em comprimento, melhorando a sua marca pessoal e conseguindo 4,15metros. A Carolina, especialista e recordista da AAVR, no seu escalão, em marcha, aproveitou para experimentar os 800 metros, tendo conseguido a marca dos 03:13:19. O Flávio conseguiu ser 5º no salto em altura e obteve a medalha de 3º classificado na final dos 100 metros, após ter sido qualificado, ao vencer a sua série, conseguindo nesta prova o seu recorde pessoal de 12:26.

Em relação ao Torneio realizado em Lousada, no sábado dia 12, e por se tratar do Atleta Completo da Zona Norte, organizado pela Associação de Atletismo do Porto (AAP), e com a participação das melhores equipas do Norte, apenas participaram os atletas do GCVR que anteriormente tinham sido medalhados nos Triatlos organizados pela AAVR. Assim os atletas Bianca Ferreira e Flávio Félix, representaram, quer o Clube, quer a nossa Associação e conseguiram ambos o 7º Lugar, nos respetivos escalões/sexo em que participaram (Bianca entre 25 atletas/Flávio entre 19 atletas). A Bianca Participou nas provas de 80MB, Salto em Comprimento e Lançamento de Peso, tendo o Flávio participado nos de 100m, Salto em Comprimento e Lançamento de Peso.

Carlos Barroso