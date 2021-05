Atletismo: GCVR no Torneio Atleta Completo Regional

Foi no fim de tarde e noite, da passada sexta-feira dia vinte e um de maio, que se realizou o Torneio Atleta Completo Regional, da Associação de Atletismo de Vila Real. O evento decorreu na pista de Atletismo de Vila Pouca de Aguiar e contou com a participação de cinco atletas da Equipa de Atletismo do Ginásio Clube de Vila Real. Dois desses atletas, Bianca Ferreira e Flávio Félix, participaram nos Triatlos do seu escalão e conseguiram ambos a segunda posição da classificação geral, tendo a Bianca ganho duas das especialidades em disputa, obtendo 945 pontos, ficando a apenas cinco pontos da primeira classificada. Participaram ainda mais três atletas, Mariana Fernandes, Paulo Mourão e Vasco Macedo, inscritos em provas extras tendo a Mariana conseguido um primeiro lugar nos 400metros e um terceiro lugar no lançamento de peso. Os rapazes obtiveram o segundo lugar nos 400metros e no lançamento de peso, respetivamente.

O facto da prova se ter realizado a um dia de semana, dificultou uma maior participação de atletas, que estarão presentes, já no próximo sábado, período da tarde, no Encontro de Vila Real, na Pista de Atletismo da UTAD.

As provas foram realizadas com uma temperatura fora do normal, para um mês de maio, fazendo-se sentir, durante a noite, um frio muito desagradável, que dificultou a concentração dos atletas principalmente nos tempos de espera. Apesar disso alguns atletas melhoraram marcas pessoais e outros estrearam-se na competição e estão de parabéns pelo que alcançaram.

A participação do GCVR foi bastante positiva, e variada abrangendo especialidades como: corridas de velocidade (100m/80m Barreiras/400m); salto em comprimento e ainda o lançamento de peso.

Felicitações à treinadora Laura Marques, que me acompanha nesta aventura, e é também responsável pelos resultados alcançados.

Carlos Barroso