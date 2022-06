A equipa de Atletismo do GCVR participou no Torneio Olímpico Jovem Regional 2ª Jornada, que se realizou na Pista de Atletismo do Complexo Desportivo Municipal em Vila Pouca de Aguiar. Os atletas alcançaram algumas boas marcas, sendo o grande destaque para o atleta Flávio Félix que obteve mínimos de qualificação para o Campeonato Nacional de Juvenis, a realizar nos próximos dias 18 e 19 junho em Viana do Castelo, na disciplina de Salto em Altura.