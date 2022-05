Atletismo: GCVR representado no 29º Grande Prémio de Marcha de Rio Maior

O Ginásio Clube Vila Real (GCVR) esteve representado, no passado fim de semana, no 29º Grande Prémio de Marcha de Rio Maior por Carolina Neto. A atleta competiu nos 5 km Marcha, no qual bateu o seu recorde pessoal com o tempo de 30m35s, tendo conquistado o primeiro lugar na categoria de Juniores e o 17º da classificação geral.

Naquela que é a única competição nacional a integrar o World Athletics Walking, a atleta do GCVR teve uma participação muito positiva e que traz boas perspetivas para o futuro.

A equipa de atletismo do GCVR esteve ainda representada no II Torneio de Preparação em Vila Real, onde foram obtidos bons resultados.