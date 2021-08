Atletismo vila-realense está de luto

No passado sábado “desapareceu” um dos ícones do atletismo de Vila Real.

O Senhor Augusto, como toda a gente o conhecia, foi o fundador do Clube de Atletismo Nossa Senhora da Conceição, em Vila Real, no qual formou centenas de atletas, muitos deles ainda hoje com grande impacto no atletismo nacional.

O Núcleo de Atletismo de Vila Real (NAVR) vem, por este meio, “expressar as sinceras condolências a toda a família, aos membros do CANSC e a todos os atletas vila-realenses”. Por fim, agradece ao Senhor Augusto por tudo que fez pelo atletismo em Vila Real.