O conhecido ator José Fidalgo entregou cabazes de Natal com produtos locais no Lar S. José e às duas corporações de bombeiros do concelho, Montalegre e Salto. Um gesto prestado em jeito de homenagem à gente da terra.

De referir que está em Montalegre a participar no filme “Corpo Aberto”, uma produção luso-galaica a rodar em Tourém.