Átrio da Câmara Municipal acolhe exposição “Mandalas de Boticas”

O Átrio dos Paços do Concelho acolhe até ao próximo dia 10 de junho a exposição de desenho “Mandalas de Boticas”, resultante do projeto “Cultura para Todos”.

Os trabalhos apresentados foram elaborados durante os meses de março e abril pelos participantes do projeto, sendo que as obras expostas foram selecionadas através de votação, uma vez que a atividade resultou na criação de 176 desenhos ilustrativos de edifícios localizados em várias aldeias do Concelho de Boticas.

A iniciativa teve como objetivo estimular e promover a componente artística e criativa dos idosos envolvidos no projeto, através do desenho e da pintura.

Recorde-se que o projeto “Cultura para Todos”, financiado pelo Norte 2020, Fundo Social Europeu (FSE) e Câmara Municipal de Boticas, visa promover a componente cultural e artística dos idosos do Concelho, nomeadamente das aldeias de Beça, Viveiro, Sapiãos, Bobadela, Pinho, Granja, Ardãos, Nogueira, Covas e Vilar, e tem como objetivos principais desenvolver e incrementar competências artísticas, promover a igualdade de oportunidades, fomentar o acesso à cultura, incentivar a participação social e divulgar conteúdos digitais junto das populações.

GC CM Boticas