A GNR de Vila Real divulgou a atualização dos cortes na A24 devido às filmagens do 10º Filme Velocidade Furiosa.

Assim nos dias 7 e 8 de julho a A24 estará encerrada em ambos os sentidos, entre os nós de Vilarinho da Samardã (15) e Vila Pouca de Aguiar (16) no período compreendido entre as 6horas e as 22 horas.

A GNR aponta como alternativa a Estrada Nacional 2 (EN 2) – Vila Pouca de Aguiar / Vilarinho da Samardã / Vila Real (vice-versa).