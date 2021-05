Auditório Municipal de Boticas alvo de obras de beneficiação

Já arrancaram as obras de requalificação do Auditório Municipal de Boticas que decorrem no âmbito da candidatura “Boticas + Eficiente – Auditório Municipal”, apresentada pelo Município de Boticas ao Aviso NORTE-03-2017-42, relativo à Eficiência Energética nas Infraestruturas Públicas da Administração Local.

A beneficiação do edifício abrange melhorias no telhado, ao nível dos sistemas de iluminação e climatização, mudança da caixilharia, instalação de painéis solares, entre outros, com o objetivo de contribuir para a redução significativa dos consumos de energia elétrica e de emissões de CO2 para a atmosfera, através da implementação de medidas de eficiência energética e de produção de energia renovável.

A obra tem um investimento total de 76.339,76€, um investimento elegível de 73.510,76€ e uma comparticipação FEDER de 37.271,98€, correspondente a uma taxa de cofinanciamento de 50,70% do custo total elegível da operação.