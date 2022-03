Auditório Municipal de Montalegre acolhe peça “Quem levou Teus Trinta Ramos?”

O Grupo de Teatro Fórum Boticas irá apresentar a peça de teatro: “Quem levou Teus Trinta Ramos?”, já este sábado, dia 26 de março. O Auditório Municipal de Montalegre foi o palco escolhido para este momento cultural. Os textos são de Raúl Brandão e de Gil Vicente.

Este espetáculo faz parte do conjunto de momentos culturais previstos no Projeto CulturAT – Promoção Turística do Alto Tâmega através da Cultura, promovido pela Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIMAT), em parceria com o Município de Ribeira de Pena e o Ecomuseu – Associação de Barroso.

A estreia da peça “Quem Levou Teus Trinta Ramos”, foi no passado dia 19 de março, em Boticas e marcou também o arranque do Projeto CulturAT. O grupo de Teatro Fórum Boticas segue agora para Montalegre, onde promete proporcionar um grande momento de animação.

Contamos com a sua presença, já este sábado, dia 26 de março, a partir das 21h30, no Auditório Municipal de Montalegre.