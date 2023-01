Auditório Municipal de Santa Marta de Penaguião recebeu Encontro de Cantadores de Janeiras

Decorreu no passado dia 6 de janeiro, Dia de Reis, o XVIII Encontro de Cantadores de Janeiras da organização do Município de Santa Marta de Penaguião.

Depois de dois anos de interregno, fruto da COVID-19, a tradição de cantar ao menino Jesus e dar as boas vindas ao novo ano, voltou ao palco do auditório municipal. Num ambiente acolhedor e trajados a rigor, seis grupos de cantares concelhios encantaram todos os presentes com a sua alegria e boa disposição.

A noite ficou ainda marcada pela entrega dos prémios do quadro de excelência a 66 alunos do Agrupamento de Escolas que viram recompensados os seus esforços e dedicação ao estudo tidos durante o ano letivo de 2021/2022. Pelas mãos do Presidente da Câmara Municipal, da Vice-presidente e da Diretora do Agrupamento de Escolas, os alunos receberam um cheque de 50 euros (alunos do 1º ciclo) e de 100 euros (alunos do 2º e 3º ciclo), totalizando um investimento municipal de 4.850 euros na Educação e nas crianças que são “o futuro de Santa Marta de Penaguião”. E, porque a noite também foi de solidariedade, 25 alunos do Agrupamento foram agraciados com medalha “Solidarius” que reconhece e valoriza o sentimento humano da entreajuda. Estes alunos revelaram uma atitude altruísta e digna de reconhecimento, dedicando o seu tempo a ajudar os seus colegas a atingirem melhores resultados.

Para finalizar a noite, e para dar por oficialmente terminada a época natalícia, o Município penaguiense revelou os nomes das montras premiadas no Concurso de Montras D’Ouro que contou com a participação de doze estabelecimentos comerciais penaguienses. De salientar que os resultados foram apurados através dos votos da população penaguiense durante o mês de dezembro e início de janeiro. Em 3º lugar, ficou a montra Dona Otília, em 2º a montra Emoções em Crochet e o 1º lugar ficou para a montra Casa das Flores.