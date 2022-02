Aulas de Karaté regressaram a Sabrosa com grande adesão

Com o apoio do Município, Sabrosa voltou a ter aulas de Karaté, que decorrem neste momento com grande adesão do público.



Todas as terças e sextas-feiras, pelas 18h00, na Antiga Escola Primária de Sabrosa, os inscritos têm oportunidade de treinar este desporto, que durante muitos anos foi lecionado em Sabrosa e que, por motivos vários, deixou de ser ensinado.

As inscrições são feitas através do contacto: 965 264 121, para maiores de 6 anos de idade.

Esta é mais uma iniciativa desportiva apoiada pelo Município de Sabrosa, que vê no desporto uma área fundamental para o bem estar dos munícipes.

Fonte: CM Sabrosa