Autarca de Boticas defende valorização dos produtos endógenos

O Presidente da Câmara Municipal de Boticas, Fernando Queiroga, participou esta quarta-feira, dia 14 de abril, em representação da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), na 4ª reunião do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional Portugal (CONSANP).

O encontro foi presidido pela Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, e permitiu, entre outros assuntos, apresentar a Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – Portugal (ENSAN-P), plano monitorizado por um grupo de trabalho que envolve os ministérios da Agricultura, Saúde, Mar, Economia e da Transição Digital, Educação, Ambiente e da Ação Climática e ainda Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e que tem como premissa garantir a convergência, a coerência e a participação social em matérias da segurança alimentar e nutricional, através de uma atuação associada a um sistema alimentar sustentável e saudável que envolve consumidores e também produtores.

“É fundamental que se unam esforços e se encontrem estratégias que permitam valorizar os produtos endógenos e, simultaneamente, contribuir para que as pessoas possam ter uma alimentação saudável, baseada na sustentabilidade, redução do desperdício alimentar e, sobretudo, no consumo de produtos de qualidade”, explanou o autarca.

De referir que o CONSANP foi criado em 2018, com o objetivo de contribuir para a concretização do Direito Humano à Alimentação Adequada e estimular e garantir a confiança dos consumidores nos produtos alimentares, num quadro de diálogo aberto e responsável entre todas as entidades e intervenientes na segurança das diversas etapas da cadeia alimentar, desde a produção à distribuição.