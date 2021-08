Autarca de Boticas indignado com atrasos na distribuição de correio no concelho

O Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, mostrou-se “indignado” com os sucessivos atrasos na distribuição de correio em algumas localidades do concelho, o que tem originado inúmeras reclamações e manifestações de desagrado por parte das populações, uma vez que a correspondência é entregue com vários dias de atraso.

A demora na entrega de correio tem acarretado encargos adicionais para munícipes que recebem as suas faturas fora da data limite, estando assim sujeitos ao pagamento de juros de mora.

Segundo o autarca “esta situação é inaceitável, vergonhosa e reveladora da falta de consideração que os CTT têm não apenas pela população do concelho de Boticas, mas pelo interior do país”, acrescentado: “os consecutivos atrasos têm impactos muito negativos para os nossos munícipes que não conseguem ter acesso à sua correspondência atempadamente”.

“Estes atrasos têm sido tão recorrentes. Temos vindo a constatar que há localidades onde a demora na entrega de correspondência persiste, facto que nos deixa obviamente revoltados por colocar em causa o bem-estar das nossas populações”, finalizou Fernando Queiroga.

O executivo municipal irá tomar as necessárias providências no sentido de a situação ser resolvida com a máxima brevidade.