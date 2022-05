Autarca de Boticas indignado com serviço prestado pelos CTT

O Presidente da Câmara Municipal de Boticas, Fernando Queiroga, mostra-se, mais uma vez, indignado com os sucessivos atrasos na distribuição de correio sentidos um pouco por todo o Concelho e que têm originado inúmeras reclamações e manifestações de desagrado por parte das populações, uma vez que a correspondência não é entregue ou ocorre com vários dias de atraso, provocando grandes transtornos.

A situação está a tornar-se insustentável e tem acarretado encargos adicionais para os munícipes, que recebem a correspondência, inclusive faturas e pensões de reforma, fora da data limite, dando origem à suspensão de serviços e/ou pagamento de juros de mora.

Na ótica do autarca “esta situação é inaceitável e vergonhosa, revelando a falta de consideração que os CTT continuam a ter com a população do Concelho de Boticas, bem como a fraca qualidade dos serviços prestados por esta entidade”, acrescentando que “o problema se arrasta desde agosto de 2021, data em que a autarquia reportou junto dos CTT as repetidas falhas na entrega de correio”.

“Os consecutivos atrasos verificados têm impactos muito negativos para os nossos munícipes que não conseguem ter acesso à correspondência atempadamente. O problema tem sido cada vez mais recorrente e tem vindo a colocar em causa o bem-estar das nossas populações, o que me deixa evidentemente indignado”, realçou Fernando Queiroga.

A autarquia tem, desde o primeiro momento, encetado esforços no sentido de resolver o problema com a máxima celeridade, tendo, desde já, solicitado uma nova reunião com os responsáveis dos CTT.