Autarca de Boticas recebeu primeiro e segundo comandantes Operacionais Distritais

O novo Comandante Operacional Distrital (CODIS) de Vila Real da Proteção Civil, Miguel Fonseca, acompanhado pelo 2º CODIS, Artur Mota, esteve na passada quinta-feira, dia 24 de março, no edifício dos Paços do Concelho, para apresentar cumprimentos ao Presidente da Câmara Municipal de Boticas, Fernando Queiroga, no âmbito das suas novas funções no comando da Proteção Civil Distrital.

O autarca agradeceu o gesto manifestado por ambos os comandantes e desejou o maior sucesso no desempenho das suas funções, sublinhando ainda o importante papel da Proteção Civil Distrital na salvaguarda de pessoas e bens e, sobretudo, na defesa da floresta contra incêndios.