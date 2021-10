Autarca de Vila Real considera vital linha férrea de Alta Velocidade

O presidente da Câmara de Vila Real disse hoje que a linha de alta velocidade ferroviária em Trás-os-Montes, proposta pela Associação Vale d’Ouro, vem ao encontro do que defende, considerando “vital” a região ter comboios rápidos e competitivos.

A Associação Vale d’Ouro divulgou na quinta-feira um estudo que propõe uma linha de alta velocidade ferroviária que colocaria o Porto a três horas de Madrid, em Espanha, passando pelas capitais transmontanas Vila Real e Bragança, e Zamora, onde ligaria à rede de alta velocidade espanhola.

“Vem ao encontro do que temos defendido. É vital termos comboios rápidos, confortáveis, que transportem mercadorias e que sejam competitivos face à estrutura rodoviária que hoje temos”, afirmou à agência Lusa o presidente da Câmara de Vila Real, o socialista Rui Santos.

Sediada no Pinhão, no concelho de Alijó, a associação tem estado na linha da frente da defesa da linha ferroviária do Douro e da sua reativação até Espanha.

Agora, no âmbito da consulta pública para o Plano Nacional Ferroviário, submeteu um estudo para a construção de uma nova linha de alta velocidade entre o Porto – Vila Real – Bragança – Zamora, de tráfego misto e que terá velocidades entre os 160 e os 250 quilómetros por hora.

De acordo com o estudo, a viagem do Porto a Vila Real seria de 43 minutos, enquanto até Bragança seria de uma hora e 14 minutos.

A capital espanhola, Madrid, ficaria a três horas do Porto e, com a nova linha Porto – Lisboa prevista no Programa Nacional de Investimentos (PNI) 2030, ficaria a quatro horas e 15 minutos da capital portuguesa.

O traçado, de acordo com o proposto, garantirá ligações às linhas de alta velocidade Lisboa-Porto-Vigo e Madrid-Galiza, e às ligações convencionais da linha do Minho e da ligação Orense-Zamora-Medina del Campo, estando orçado “em 3,7 mil milhões de euros, valor que inclui cerca de 400 milhões de euros, relativos ao troço a construir em Espanha”.