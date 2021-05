Autarca vila-realense visitou intervenções em Mondrões

O presidente do Município de Vila Real, Rui Santos, iniciou um périplo pelas freguesias de Vila Real, testemunhando a obra já finalizada, os trabalhos a decorrer e observando os locais que receberão intervenção em breve.

Mondrões é uma freguesia portuguesa do concelho de Vila Real, com 1065 habitantes (Censo de 2011). A freguesia é constituída pelos seguintes lugares: Areias, Bisalhães, Gulpilhares, Igreja, Marinheira, Quintelas, Sapiões, Sordo (ou Seco) e Mondrões.



De salientar que, no total, podem enumerar-se as seguintes intervenções: Capela de S. Roque e curva da Tojeira, em Mondrões; a rua Principal de Sapiões; a Rua do Escaleirão; a estrada Municipal 564, em Gulpilhares; a rua Principal de Bisalhães; a rua Principal de Mondrões; a rua das Castelhadas, em Bisalhães; aTravessa da Rua das Cruzes e, por fim, a Rua Fundo da Aldeia.

“A autarquia está empenhada em proporcionar as melhores condições aos seus munícipes e desde 2017 até ao final do corrente ano, serão contabilizados mais de 16 milhões de euros investidos na melhoria da rede viária e mais de 3 milhões em contratos-programa com as freguesias do concelho. Assinala-se também o alargamento da rede de saneamento básico, com um crescimento de 18%, aumentando assim a cobertura para 81% desde 2013 até ao final do ano de 2020”, explicou o município vila-realense, em comunicado.