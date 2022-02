Autarquia da Régua celebra protocolo com Banda Juvenil Salesiana de Poiares

A Câmara Municipal do Peso da Régua celebrou esta tarde um acordo de parceria com a Banda Juvenil Salesiana de Poiares com vista à implementação e desenvolvimento do Projeto Integrado do Ensino de Música no Concelho do Peso da Régua, através da criação de três centros de ensino, situando-se um no Centro Escolar da Alameda, que integrará os utentes residentes na área geográfica da União de Freguesias do Peso da Régua e Godim; outro em Poiares, que agregará os utentes residentes na União de Freguesias de Poiares e Canelas, União de Freguesias de Galafura e Covelinhas e Freguesia de Vilarinho dos Freires e o terceiro, na freguesia de Sedielos e que agregará os residentes em Fontelas, Loureiro, União de Freguesias de Moura Morta e Vinhós e Sedielos. No âmbito deste projeto será ainda garantida a orientação técnico-pedagógica da Atividade de Enriquecimento Curricular aos alunos dos 3.º e 4.º anos de escolaridade.

Este acordo garantirá coesão territorial no que respeita ao ensino da música, revestindo-se, por isso, de suma importância, sobretudo, para o incremento da aprendizagem dos mais jovens, mas também de estímulo às restantes faixas etárias, por forma a cumprir-se o desiderato de que a música é para todos.