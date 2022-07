Autarquia de Alijó agradeceu aos operacionais que combateram incêndio na Freguesia de Vila Verde

O Município de Alijó torna pública a sua profunda gratidão a todos os operacionais que estiveram no terreno, no último fim-de-semana, no combate ao incêndio que deflagrou na Freguesia de Vila Verde.

O nosso sincero agradecimento pelo empenho e esforço de todos os bombeiros das várias corporações presentes, elementos da Proteção Civil, trabalhadores do Município, Junta de Freguesia de Vila Verde e União de Freguesias de Pópulo e Ribalonga, GNR, Exército, ICNF e a todos aqueles que contribuíram para evitar a progressão das chamas e garantir a segurança das populações.

Neste momento, o incêndio encontra-se em fase de conclusão, estando a decorrer operações de consolidação de rescaldo e vigilância.