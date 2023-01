Autarquia de Alijó alerta para possibilidade de cheias na zona ribeirinha do Pinhão

O Município de Alijó alerta que, nas próximas horas, deverá verificar-se uma subida significativa do nível do rio Douro na zona do Pinhão, na sequência da libertação de caudais nas barragens espanholas e na barragem de Foz Tua.

Alerta-se a população que, tendo em vista a possibilidade de alagamento da zona ribeirinha do Pinhão, deverão ser adotadas medidas preventivas e as devidas precauções para acautelar a sua segurança, assim como dos seus bens.

A Proteção Civil Municipal está a acompanhar a situação, estando em contacto permanente com as autoridades competentes.