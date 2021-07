Autarquia de Alijó entrega apoios para recuperação da Igreja Paroquial de Vale de Mendiz e Capela de Agrelos

Presidente da Câmara Municipal de Alijó, José Paredes, entregou dois apoios financeiros pontuais à Fábrica da Igreja Paroquial de Vale de Mendiz, no valor de 8.250 euros, e à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Sanfins do Douro, no valor de 5.500 euros.

Estes dois apoios vão permitir executar obras de reabilitação do telhado e das paredes da Igreja Paroquial de Vale de Mendiz, assim como levar a cabo obras de recuperação, restauro e pintura da Capela de Agrelos, na Freguesia de Sanfins do Douro.

A atribuição destas verbas vem dar resposta a necessidades identificadas pelas duas Fábricas das Igrejas Paroquiais e vão permitir dignificar estes dois importantes espaços para a vida em comunidade.