Autarquia de Boticas apela ao uso racional da água

Face às condições de seca extrema que se têm vindo a verificar nos últimos meses em Portugal e, no caso concreto no concelho de Boticas, a Câmara Municipal apela à poupança e ao uso racional de água, bem como à adoção de medidas que ajudem a reduzir os consumos excessivos deste recurso natural.

Em Boticas a situação está, para já, controlada, mas a atual conjuntura de seca e as previsões de tempo quente para os próximos dias podem dar origem à redução do nível de caudal das nascentes de água que abastecem o Concelho, pelo que o Presidente da Câmara Municipal, Fernando Queiroga, apela aos munícipes que “sejam prudentes e contidos no consumo de água, usando-a apenas para o fundamental, de forma a que o abastecimento público não seja colocado em causa”.

“Continuamos atentos a esta situação e, caso seja necessário, serão implementadas medidas restritivas ao consumo de água”, acrescenta o autarca.

Nesse sentido, os munícipes devem usar a água apenas para o estritamente necessário, evitando desperdícios e consumos excessivos próprios desta estação do ano como, por exemplo, o enchimento de piscinas particulares, lavagem de passeios e pátios ou regas exageradas, entre outros.