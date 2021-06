Autarquia de Boticas assinalou o Dia Mundial da Criança

A Câmara Municipal de Boticas assinalou o Dia Mundial da Criança, data que se celebra anualmente em Portugal a 1 de junho, com a oferta de garrafas de água reutilizáveis, t-shirts, lancheiras e pens drives às crianças dos Jardins de Infância de Beça, Boticas e Santa Casa da Misericórdia e aos alunos do Ensino Básico (1º, 2º e 3º ciclos), do Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro.

A entrega das lembranças alusivas à data foi feita pelo Presidente da Câmara, Fernando Queiroga, na manhã desta terça-feira, que fez questão de visitar e endereçar uma mensagem de amizade às crianças e jovens do Concelho, sendo retribuído pelo gesto demonstrado.

Segundo Fernando Queiroga “apesar de ainda não se poderem realizar as habituais iniciativas em grupo devido à atual situação pandémica, decidimos homenagear os mais pequenos com a oferta de lembranças, demonstrando o quão importantes são para a autarquia e para o futuro da nossa terra”, acrescentando que “a Câmara de Boticas procurará assegurar sempre o melhor para as crianças e jovens do nosso Concelho”.