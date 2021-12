Autarquia de Boticas ofereceu presentes de Natal às crianças do Pré-Escolar e 1º Ciclo

Sendo o Natal uma época tão especial e com tanto simbolismo, principalmente para os mais pequenos, o Município de Boticas manteve aquela que já é uma tradição e ofereceu as habituais prendas de Natal às crianças dos Jardins de Infância de Beça e Boticas e aos alunos do 1º Ciclo do Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro.

O Presidente da Câmara Municipal de Boticas, Fernando Queiroga, vestiu-se a rigor para a ocasião e mantendo o distanciamento aconselhado no âmbito da Covid-19, procedeu esta sexta-feira, dia 17 de dezembro, à entrega dos presentes, acompanhado pela Vereadora da Educação, Isabel Torres, e pelo Diretor do Agrupamento Escolar, Américo Barroso.

Apesar das limitações, as crianças demonstraram a sua felicidade pelo momento e também a ansiedade em abrir as prendas oferecidas pela autarquia.

O autarca denotou o cariz simbólico da iniciativa desenvolvida pela Câmara Municipal há já vários anos consecutivos, referindo que “mais do que a prenda em si, o que realmente importa destacar neste gesto é o apreço e carinho especial que temos pelas crianças do nosso Concelho”.

“Sei que este foi um gesto com muito significado para todos, inclusive para mim, que pude, ainda que de uma forma mais condicionada, retribuir o carinho que me transmitiram não apenas hoje, com a entrega das prendas, mas durante todo o ano letivo”, acrescentou Fernando Queiroga.