Autarquia de Boticas promove trabalhos de limpeza junto à rede viária municipal

No sentido de proteger a floresta e, simultaneamente, prevenir a ocorrência de incêndios, a Câmara Municipal de Boticas tem vindo a realizar trabalhos de limpeza em diversas áreas florestais do Concelho.

Os trabalhos têm sido realizados sobretudo nas faixas de gestão de combustível das redes secundárias e zonas envolventes à rede viária municipal, por forma a garantir a segurança de todos os utilizadores das vias, assim como em áreas identificadas com grande densidade de material combustível.

Desde o início do ano que a autarquia tem vindo a desenvolver procedimentos, principalmente na sensibilização da população e dos proprietários para a obrigatoriedade de limpeza e manutenção dos terrenos, no sentido de garantir, atempadamente, formas de ação eficazes quer na prevenção, quer no combate aos fogos.

Sendo Boticas um concelho constituído maioritariamente por floresta torna-se fundamental que os terrenos e zonas envolventes às edificações se mantenham limpos, de modo a evitar a ocorrência de incêndios que coloquem em risco a segurança de pessoas e bens, assim como a defesa e proteção do vasto património florestal existente neste território.