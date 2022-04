Autarquia de Mesão Frio atribuiu 31 bolsas de estudo a alunos do ensino superior

A Câmara Municipal de Mesão Frio atribuiu 31 bolsas de estudo a estudantes universitários do concelho, num investimento de 17.250 euros. A medida do atual Executivo Municipal, que integra a estratégia para a Educação, visa apoiar os agregados familiares com dificuldades económicas, garantir melhores condições de estudo e melhorar a qualidade de vida e as perspetivas futuras dos estudantes designados pelos serviços de Ação Social do Município.

A cerimónia solene de entrega das bolsas de estudo decorreu no dia 13 de abril, no Auditório Municipal, na presença do Presidente da Câmara Municipal, Paulo Silva, do Vereador com o Pelouro da Educação, Fernando Correia, dos Vereadores sem Pelouro, Mário Pinto e Diogo Rocha, dos Presidentes das Juntas de Freguesia do concelho, da Diretora do Agrupamento de Escolas Prof. António da Natividade, dos alunos bolseiros e de alguns pais e encarregados de educação.

Usando da palavra, o Presidente da Autarquia referiu que “este apoio é, muitas vezes, encarado como um custo. Ao contrário, para o Executivo Municipal, traduz-se num investimento”, disse, salientando que “as fatias do orçamento camarário são destinadas aos diferentes setores e prova disso mesmo, são os importantes investimentos que estão já a ser realizados na segurança, na educação e na ação social.” É vontade do Executivo Municipal reforçar o valor das bolsas de estudo, porém, “Mesão Frio é um concelho pequeno e as receitas que vêm do Estado são, também elas, em termos comparativos, diminutas. O orçamento é sempre o mesmo e aquilo que estamos a fazer é selecionar onde vamos aplicar as receitas que a Câmara tem disponíveis. Em termos orçamentais, o reforço tem sido pouco significativo, mas muito importante para quem o recebe e ainda neste âmbito, este ano, decidimos aumentar os prémios de mérito, para incentivar os nossos alunos. Gostávamos de ir mais longe, mas não nos é possível”, proferiu, acrescentando que o bem-estar da população será sempre a prioridade da autarquia.

Ainda sobre a esfera educativa, o Presidente incentivou todos os estudantes a participarem na discussão pública do Conselho Municipal de Juventude (https://www.cm-mesaofrio.pt/pages/852) e sublinhou a total disponibilidade da Câmara Municipal, para continuar a apoiar a população, dentro daquilo que são as suas limitações e receber todas as sugestões que possam vir a acrescentar.

O Presidente Paulo Silva terminou, desejando uma boa Páscoa e sublinhou que: “o sucesso dos alunos será, com certeza, o nosso.”

O Município de Mesão Frio continuará a envidar todos os esforços para oferecer um futuro promissor e com equidade a todos os estudantes e felicita os alunos bolseiros e as suas famílias, desejando-lhes muita sorte nos percursos académicos.