Autarquia de Mesão Frio entregou bolos reis a famílias com idosos do concelho

A Câmara Municipal de Mesão Frio, consciente de que na época de Natal é ainda mais importante minimizar as dificuldades sentidas pelas famílias está a entregar 460 bolos reis, um por agregado familiar, onde pelo menos um dos seus elementos tenha idade igual ou superior a 65 anos.

A entrega destes bolos tradicionalmente alusivos à quadra natalícia está a ser realizada, durante o decorrer desta semana, em articulação com as Juntas de Freguesia.

Face às medidas adotadas no âmbito da prevenção da COVID-19, é desaconselhada a realização do habitual Almoço de Natal Sénior, deste modo a oferta dos bolos-reis está enquadrada nas políticas de apoio social do município.

O Município de Mesão Frio pretende garantir que todas as famílias do concelho consigam festejar, da melhor forma possível, o Natal, especialmente numa fase em que muitos agregados familiares vivem com dificuldades económicas devido à pandemia.