Autarquia de Mesão Frio entregou manuais escolares a alunos do 1º Ciclo

No início de mais um ano letivo, o Município de Mesão Frio fez uma visita ao Centro Escolar de Mesão Frio para a entrega dos Livros de Fichas aos alunos do 1º ciclo com o 1º escalão de rendimentos. Fernando Correia, vice-presidente do município, entregou os manuais escolares aos encarregados de educação dos 33 alunos contemplados, deixando a mensagem de que a autarquia pretende “continuar a trabalhar e investir na educação das nossas crianças e jovens, acreditando nas suas potencialidades e no seu papel para o futuro do concelho e da sociedade”. Para reforçar a aposta na educação, a autarquia comparticipa ainda os Livros de Fichas para os 28 alunos detentores do 2º escalão de rendimentos, a serem levantados até à próxima segunda-feira.

GC CM