Autarquia de Mesão Frio executa limpeza e poda de árvores

A Câmara Municipal de Mesão Frio, através dos seus colaboradores e da Equipa de Intervenção Permanente (EIP), dos Bombeiros Voluntários de Mesão Frio, está a realizar a limpeza e poda de rejuvenescimento das árvores no espaço urbano da vila.

Com a realização destes trabalhos, a autarquia além de assegurar uma melhor limpeza e estética urbana, procura dignificar e tornar os espaços mais aprazíveis. Esta ação permite ainda estruturar as árvores, acautelando possíveis acidentes relacionados com a eventual queda de ramos.