Autarquia de Mondim de Basto investe 57 mil euros na limpeza de faixas de gestão de combustível

A Câmara Municipal está a proceder à execução de faixas de gestão de combustível da rede viária municipal, ao longo das estradas municipais confinantes com área florestal, de acordo com o planeamento previsto no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios.

Estes trabalhos representam um investimento de 57 mil euros e estão a ser executados com recurso à equipa de Sapadores Florestais do Município, à contratação de empresas da região, à adjudicação junto das unidades de baldios e por meio de contratos interadministrativos com as Juntas de Freguesia.

O investimento prevê a criação das faixas de gestão de combustível num total de 64 hectares de terreno identificado, em todas as freguesias do concelho.

O Presidente da Câmara Municipal, Bruno Ferreira, tem acompanhado o desenvolvimento destes trabalhos no terreno e destaca a colaboração existente entre todas as entidades, bem como o empenho dos munícipes na manutenção e limpeza dos seus terrenos.

A criação de faixas de gestão de combustível é uma atividade que a autarquia considera fundamental para garantir a segurança e o bem-estar da população do concelho, particularmente a que reside em locais com risco, em caso de incêndio florestal.