Autarquia de Mondim de Basto realiza repovoamento de perdizes

Os serviços do Gabinete Técnico Florestal da Câmara Municipal de Mondim de Basto realizaram, recentemente, um repovoamento de casais de perdizes bravas, em locais estratégicos do concelho.Esta ação de largada de perdizes compreendeu, ainda, trabalhos de melhoria de habitats com a realização de sementeiras, abrigos e bebedouros.

Uma iniciativa que tem como objetivo o aumento do efetivo animal das perdizes bravas, o que contribui para a melhoria cinegética e do ato venatório.

O Presidente da Câmara Municipal, Bruno Ferreira, considera que estas ações de ordenamento cinegético, a par do exercício da atividade venatória são um valioso instrumento de dinamização social e económica das zonas rurais, mas também de manutenção da limpeza das florestas e de equilíbrio das espécies selvagens.