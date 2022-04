Autarquia de Montalegre ajuda famílias ucranianas

Orlando Alves, na qualidade de presidente do município de Montalegre, entregou ajuda financeira a três famílias ucranianas que foram acolhidas pela autarquia. Para além da vertente financeira, foi disponibilizada habitação e computadores (com banda larga) para as crianças de cada agregado familiar. Recorde-se que este tipo de ação tem sido praticado por vários municípios portugueses que, desta forma, tentam minorar o sofrimento causado pela guerra que assola a nação ucraniana.

Portugal tem seguido de forma próxima e atenta a evolução da situação na Ucrânia, em estreita articulação com os parceiros da NATO e da União Europeia, participando de forma ativa e solidária nos esforços internacionais para apoiar a saída de cidadãos ucranianos e lusodescendentes e acolher todos aqueles que escolham o nosso país como destino. Neste contexto, o município de Montalegre associou-se a todo este movimento tendo já recebido três famílias ucranianas com ligações a outros ucranianos já cá residentes, uma constituída por quatro elementos (avó, mãe, pai e filho menor) e duas constituídas por uma mãe e um filho(a) menor.

Assim sendo, a autarquia de Montalegre determinou – de acordo com esta situação excecional e de emergência social em torno destas famílias refugiadas da Ucrânia, registadas no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e sinalizadas pelos serviços de Ação Social do município – os seguintes apoios que irão vigorar até à integração socioprofissional destas famílias e no máximo até três meses, renovável por iguais períodos:

– Arrendamento temporário de habitação sendo esta adequada ao número de pessoas do agregado familiar a ser paga pelo Município de Montalegre bem como aquisição de equipamento doméstico que seja necessário;

– Atribuição de apoio pecuniário temporário;

– Sinalização ao Núcleo da Cruz Vermelha, em Montalegre, para que lhes seja atribuído cabaz semanal de alimentos;

– Equiparação ao Escalão 1 do abono de família para efeitos de Ação Social Escolar para todas as crianças/jovens que venham a frequentar as escolas do concelho;

– Atribuição, a título de empréstimo, de um computador e banda larga a cada um dos alunos que assim o necessite.