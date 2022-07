Autarquia de Montalegre prepara plano de contingência de combate à seca

O município de Montalegre está a preparar um plano de contingência que responda ao cenário de seca que atravessa, à semelhança do que sucede no resto do país. Para já, como medidas, já foram cancelados eventos de natação e canoagem. Para o vice-presidente David Teixeira «a preocupação maior é sensibilizar as pessoas de que têm que alterar hábitos». Se tudo correr como o previsto, o plano entra em funções no mês de julho.

Para já, não há qualquer alarmismo no concelho. A água tem sido suficiente para responder às necessidades da população pese embora o futuro não deixar sossegar a mente. A garantia é dada por David Teixeira, vice-presidente do município de Montalegre: «não temos nenhuma situação de falta de água, mas o nosso maior receio é que, com o aumento da população no mês de agosto, possamos começar a ter, de facto, alguma dificuldade de abastecimento».