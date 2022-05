Autarquia de Montalegre renovou protocolo com bombeiros

A autarquia de Montalegre renovou esta tarde o protocolo – em vigor até ao fim deste ano – com as corporações de bombeiros do concelho: Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Montalegre e Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Salto. O investimento financia o seguinte: equipas de intervenção permanente; manutenção das equipas de emergência; apoio aos operacionais do DECIR (Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais); apoio às atividades formativas; planos de intervenção e apoio técnico; apoio à aquisição de equipamentos de proteção individual e apoio às várias atividades levadas a cabo pelas associações humanitárias.