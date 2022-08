Autarquia de Murça apela ao uso racional da água e encerra Piscinas Municipais

A autarquia murcense informou que as Piscinas Municipais descobertas, encerradas aquando do grande incêndio florestal do passado dia 17 de julho, não reabrem este Verão.

É com o intuito de reforçar o compromisso com o meio ambiente e verificado um acentuado stress hídrico, num ano particularmente desafiante, em que se verifica um acentuar da escassez de água, que a poupança deste recurso vital é de extrema importância para todos nós.

É neste sentido, que o Município de Murça decidiu não reabrir as Piscinas Municipais este Verão e ao mesmo tempo lançar uma campanha de sensibilização junto da população a apelar ao uso racional e adequado da água.

O objetivo da autarquia com a implementação destas duas medidas, passa por sensibilizar as populações do concelho, a adotarem hábitos diários de não desperdiçar este importante recurso natural, pois “existem gestos simples que podem fazer poupar milhões de litros de água”.