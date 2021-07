Autarquia de Murça apoia a aquisição de medicamentos

A Câmara Municipal de Murça mantém em vigor as medidas de apoio social na área da saúde, na aquisição de medicamentos para a população do Concelho.

O Município suporta 50% do custo da compra de medicamentos a pessoas com idade a partir dos 65 anos, desde que a medicação tenha receita médica e seja comparticipada pelo Serviço Nacional de Saúde. Esta medida, dirigida a pessoas com domicílio fiscal no Concelho de Murça, contempla que os visados possam solicitar, junto dos Serviços de Ação Social da Câmara Municipal, e mediante o preenchimento de formulário próprio, o apoio financeiro a cada três meses.

Para além deste suporte, a política social da Autarquia inclui, também, o programa da Rede Solidária do Medicamento, com o qual se pretende garantir que os agregados em situações de carência económica possam aceder aos medicamentos necessários ao seu bem-estar no plano da saúde, podendo estes ser solicitados nas farmácias que aderiram ao programa, apresentando a respetiva receita médica e cartão de identificação do programa “Abem”.

A opção do Município em prolongar e renovar estas medidas reflete o trabalho de avaliação e adaptação ao contexto socioeconómico da pandemia e, ainda, uma incessante vontade de derrubar as barreiras económicas e desigualdades sociais no Concelho de Murça, protegendo sempre os que se encontram em situações mais vulneráveis.