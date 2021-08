Autarquia de Ribeira de Pena entregou 53 mil euros de bolsas a estudantes universitários

O Município de Ribeira de Pena entregou 95 bolsas de estudo aos alunos universitários que, no ano letivo 2020/2021, frequentaram com aproveitamento o ensino superior.

O Presidente da Câmara Municipal felicitou todos os estudantes que transitaram de ano letivo e, em especial, aqueles que terminaram o seu percurso académico, desejando, ainda, boa sorte e sucesso a todos os novos profissionais que estão a ingressar no mercado de trabalho.

As 95 bolsas de estudo entregues pela autarquia aos estudantes representaram um investimento municipal de 53.026,00€, visando ajudar os agregados familiares a suportarem as despesas inerentes à frequência do ensino superior e, assim, contribuir para a educação e formação dos jovens do concelho de Ribeira de Pena.