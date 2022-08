Autarquia de Ribeira de Pena reforça abastecimento de água

Com o objetivo evitar a interrupção do abastecimento de água e colmatar a escassez que se tem verificado, sobretudo nesta altura mais quente do ano, o Município de Ribeira de Pena está a reforçar a reposição de caudais nos reservatórios de água do concelho.

Não obstante dos investimentos realizados nos últimos anos no reforço das captações, tem sido difícil superar os elevados níveis de consumo nesta altura do ano.

Atendendo às condições meteorológicas que se fazem sentir, com temperaturas elevadas, à ausência de chuva e à consequente redução do volume dos caudais de água que abastecem o concelho, o Município de Ribeira de Pena apela ao consumo moderado de água e ao uso eficiente da mesma, através da adoção de práticas e pequenos gestos diários para que possamos usufruir do acesso a este bem público essencial para todos nós.